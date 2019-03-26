Bütün ülke birlikte başaracağız Şenol Güneş, “Bir şeyleri değiştirmek için geldik. Tüm ülke başaracağız bunu” dedi.

Milli Takımımız'ın hocası Şenol Güneş, "Biz bir şeyler değiştirmek için geldik ama bunu kimse tek başına yapamaz. Bütün ülke birlikte yapacağız bunu. Bu 'Şenol Güneş dönemi' değil, bizim dönemimiz; yarın ben gitsem başkası gelecek" dedi. Tecrübeli hoca, "Mutlu olmak bütün ülkenin hakkı. Futbolu önlere çıkarmak istiyoruz. 'Hikayeyi birlikte yazalım' dedik. 2 maç oynadık, bu bir başlangıç" diye konuştu.