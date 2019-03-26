Milli Takımımız'ın hocası Şenol Güneş, "Biz bir şeyler değiştirmek için geldik ama bunu kimse tek başına yapamaz. Bütün ülke birlikte yapacağız bunu. Bu 'Şenol Güneş dönemi' değil, bizim dönemimiz; yarın ben gitsem başkası gelecek" dedi. Tecrübeli hoca, "Mutlu olmak bütün ülkenin hakkı. Futbolu önlere çıkarmak istiyoruz. 'Hikayeyi birlikte yazalım' dedik. 2 maç oynadık, bu bir başlangıç" diye konuştu.
- Spor
- 26.03.2019
- Gazete
Bütün ülke birlikte başaracağız
Şenol Güneş, “Bir şeyleri değiştirmek için geldik. Tüm ülke başaracağız bunu” dedi.
- Başkan Erdoğan'dan Milli Takım yorumu: Allah nazarlardan saklasın
- Kagawa & Adem'le yola devam
- Profesyoneller sahne almalı
- Başkan Erdoğan o gole böyle sevindi
- Fenerbahçe - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? FB - GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.