Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımımız'a övgüler yağdırdı. Erdoğan, "Güzel bir galibiyet oldu. Hocamızın ikide iki tahmini tuttu. Takımımızın gol yemeden 6 gol atması önemli bir başlangıç. Daha da farklı olabilirdi. Ancak daha yolun başındayız" dedi.
ERDOĞAN GÜNEŞ'LE DE SOHBET ETTİ
Başkan Erdoğan karşılaşma sonrasında önce Şenol Güneş'i tebrik etti. Şenol Güneş de Erdoğan'a gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.
SOYUNMA ODASINDA TAKIMI KUTLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşılaşmadan sonra soyunma odasına indi. A Milli Takım futbolcularını tek tek tebrik eden Erdoğan futbolcularının başarılarının devamını diledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan futbolcularla bir süre de sohbet etti.
GAYET BAŞARILIYIZ
İyi bir fikstürleri olduğunu söyleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Karşılaşmanın sonucu daha da farklı olabilirdi. Arzumuz bu gidişin kararlı bir şekilde devam etmesi. Ben 2. yarıya yetişebildim. Fizik ve organizasyon olarak gayet başarılı bir Milli Takımımız var. Maşallahımız var. Allah nazardan saklasın. Hocamızı da tebrik ediyorum" dedi.
ERDOĞAN GÜNEŞ'LE DE SOHBET ETTİ
Başkan Erdoğan karşılaşma sonrasında önce Şenol Güneş'i tebrik etti. Şenol Güneş de Erdoğan'a gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.
SOYUNMA ODASINDA TAKIMI KUTLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşılaşmadan sonra soyunma odasına indi. A Milli Takım futbolcularını tek tek tebrik eden Erdoğan futbolcularının başarılarının devamını diledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan futbolcularla bir süre de sohbet etti.
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