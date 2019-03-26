'a övgüleryağdırdı. Erdoğan,"Güzel bir galibiyetoldu. Hocamızınikide iki tahminituttu. Takımımızıngol yemeden 6 gol atmasıönemli bir başlangıç.Daha da farklıolabilirdi. Ancak dahayolun başındayız" dedi.



GAYET BAŞARILIYIZ

İyi bir fikstürleri olduğunu söyleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Karşılaşmanın sonucu daha da farklı olabilirdi. Arzumuz bu gidişin kararlı bir şekilde devam etmesi. Ben 2. yarıya yetişebildim. Fizik ve organizasyon olarak gayet başarılı bir Milli Takımımız var. Maşallahımız var. Allah nazardan saklasın. Hocamızı da tebrik ediyorum" dedi.