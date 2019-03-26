Baş döndürücü Fırtına!

Trabzonspor bu sezon en büyük kozu olan paslaşmayla rakiplerinin adeta başını döndürdü... Karadeniz Fırtınası, yıldız isimlerden oluşan orta sahasıyla müthiş bir pas trafiği yakaladı.
KARAMAN'LA ÇOK FARKLI
Yüzde 81.5 ortalamaya sahip olan Ünal Karaman'ın öğrencileri, verilere göre 11 bin 827 kez pas denemesi yaparken, 9 bin 600 kez isabetli pas yaptı.
İÇERDEN 35 GOL BULDU
Bordo-Mavililer, ligde attığı 45 golün 35'ini ceza sahası içinden kaydetti. Ceza sahası dışından ise 10 gol atarken bu gollerin 2'si duran toptan geldi. Fırtına, 303 kez kaleye şut attı. 145'i kaleyi buldu.
KARAMAN'LA ÇOK FARKLI
Yüzde 81.5 ortalamaya sahip olan Ünal Karaman'ın öğrencileri, verilere göre 11 bin 827 kez pas denemesi yaparken, 9 bin 600 kez isabetli pas yaptı.
İÇERDEN 35 GOL BULDU
Bordo-Mavililer, ligde attığı 45 golün 35'ini ceza sahası içinden kaydetti. Ceza sahası dışından ise 10 gol atarken bu gollerin 2'si duran toptan geldi. Fırtına, 303 kez kaleye şut attı. 145'i kaleyi buldu.
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