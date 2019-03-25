Top mahkemede!

FUTBOL dünyasının yakından tanıdığı Sezer Bravo, menajerlik ücretini ödemeyen profesyonel futbolcu Gökhan Alsan'a 30 bin liralık menajerlik parasını alamadığı iddiasıyla dava açtı. Davaya göre menajer Bravo, Alsan'ın Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne transferinde aktif rol oynadı. Gökhan Alsan, 2016'da 25 bin lira, 2017'de 28 bin lira ve 2018'de 30 bin lirayı menajerlik şirketine ödemeyi kabul etti. Gökhan Alsan 2016 ve 2017'ye ait 53 bin lirayı Bravo'ya ödedi. Ancak 15 Eylül 2018 tarihli vadesi gelen 30 bin lirayı ödemedi. Menajerlik şirketi de 30 bin liralık alacağı için futbolcu aleyhine icra takibi başlattı. İddiaya göre Alsan borcu olduğunu bilmesine rağmen tamamen kötü niyetli olarak icra takibini durdurdu. Bravo da icra inkar tazminatının yanı sıra 30 bin liralık alacağı için itirazın iptali istemiyle dava açtı. Dilekçede, "Davalı futbolcu sırf müvekkilin alacağına kavuşmasını engellemek adına haksız ve kötü niyetli olarak icra takibine itiraz etmiştir. İtirazın iptaliyle 30 bin liralık alacağımızın davalıdan tahsilini istiyoruz" denildi.







TAKIMINI SIRTLIYOR

Gökhan Alsan'ın forma giydidiği Gazişehir Gaziantep Spor Toto 1. Ligde mücadele veriyor. Aslan, attığı gollerle 5'inci sırada bulunan takımını sırtlıyor.







Menejer Sezer Bravo, birçok başarılı transfere imza attı.

ALİ OKTAY