Moldova’nın 11’i Merih etmiyor Elemelerdeki rakibimiz Moldova’nın ilk 11 değeri 4.7 milyon Euro. Stoperimiz Merih Demiral’ın değeri ise 5 milyon Euro.

Moldova, Andorra ile birlikte Euro 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki en zayıf halkalardan biri... Bugün karşılaşacağımız Moldova'nın ilk 11 değeri ise 4.7 milyon Euro... Ay-Yıldızlılar'da 11 başlayacak Merih Demiral'ın piyasa değeri ise 5 milyon Euro. Yani genç stoperimiz tek başına Moldova'dan daha değerli... Türkiye'nin toplam kadro değeri ise 144 milyon Euro... Moldova ise 6.8 milyon Euro toplam değere sahip. Moldova'nın en değerli oyuncusu Artur Ionita, Cagliari'de forma giyiyor. 3.25 milyon Euro değerinde.



​SAVUNMANIN SİGORTASI

Milli Takım forması giyen Merih Demiral, Arnavutluk maçında başarılı bir performans sergiledi. Genç oyuncu, İtalyan ekibi Sassuolo'da oynuyor.