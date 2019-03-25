Kadınlar derbisi Fenerbahçe’nin

Kadınlar Basketbol Ligi'nde oynanan derbi maçta zafer Fenerbahçe'nin oldu. Sarı-Lacivertliler, konuk ettiği Beşiktaş'ı ilk yarısını 30-24 önde tamamladığı maçta 68-57 mağlup etti. Ligde 19. galibiyetini alan ve 4 yenilgisi bulunan Fenerbahçe 2. sıradaki yerini korudu. 10. yenilgisini alan Beşiktaş ise 7. sırada yer aldı. Fenerbahçe'de Tuğçe Canıtez 18 sayı 6 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla maçın yıldızı oldu. Kaptan Birsel de 14 sayıyla oynadı. Beşiktaş'ta ise Ahhador 16, Mitchel 15 sayıyla mücadele etti. Savumanın sertleştiği son yeriyotta F.Bahçe 9, Beşiktaş ise 5 sayı bilabildi.
- Spor
- 25.03.2019
- Gazete
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