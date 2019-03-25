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Galatasaray filede şampiyonluğa inanıyor

Galatasaray filede şampiyonluğa inanıyor
Voleybol Erkekler CEV Kupası finalinin rövanşında yarın İtalya'nın Trentino Itas ekibini konuk edecek Galatasaray'da oyuncular şampiyonluğa odaklandı. Kaptan Selçuk Keskin, "Seyircimiz önünde bizi zor bir maç bekliyor. Galatasaray'ımız ilklerin takımı. Taraftarlarımızla bunu başarabilecek güçteyiz" dedi.

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