Galatasaray filede şampiyonluğa inanıyor

Voleybol Erkekler CEV Kupası finalinin rövanşında yarın İtalya'nın Trentino Itas ekibini konuk edecek Galatasaray'da oyuncular şampiyonluğa odaklandı. Kaptan Selçuk Keskin, "Seyircimiz önünde bizi zor bir maç bekliyor. Galatasaray'ımız ilklerin takımı. Taraftarlarımızla bunu başarabilecek güçteyiz" dedi.
- Spor
- 25.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.