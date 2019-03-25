Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Daha önce scout ekibinin izlediği ve takip ettiği Glasgow Rangers'ın 22 yaşındaki Kolombiyalı golcüsü Alfredo Morelos'u Ersun Yanal'ın da çok beğendiği ve forvet transferinde ilk sıraya onun adını yazdığı öğrenildi.
- Spor
- 25.03.2019
- Gazete
Ersun Yanal’ın liste başı Morelos
Ersun Yanal, forvet transferinde ilk sıraya Rangers’ın golcüsü Morelos’u koydu...Yönetim de Rangers ve oyuncunun menajeri ile temasa geçmeye hazırlanıyor...
Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Daha önce scout ekibinin izlediği ve takip ettiği Glasgow Rangers'ın 22 yaşındaki Kolombiyalı golcüsü Alfredo Morelos'u Ersun Yanal'ın da çok beğendiği ve forvet transferinde ilk sıraya onun adını yazdığı öğrenildi.
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