Eden Hazard Kırşehirspor yolunda!

ünlü futbol istatistik sitesi transfermarkt'tasayfasında kendisini tranfser etmek isteyen kulüplere dair "Söylentiler" bölümdeadı yer aldı. Hata ya da işgüzarlık olduğu anlaşılan bu detaytakipçilerin gözünden kaçmadı. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Sosyal medyada atılan tweet'lerde espiriler bitmek bilmedi. Aynı sitede Eden Hazard'ın piyasa değeri 150 milyon Euro olarak gösterilmesi ise işin bir başka boyutuydu.