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  • 25.03.2019 18:36
  • Son Güncelleme: 25.03.2019 18:39

A 'ın ilk 11'i belli oldu

A , H Grubu ikinci maçında Moldova'yı konuk ediyor. 20.00'de başlayacak ve Yeni Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

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