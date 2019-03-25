Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Moldova'yı konuk ediyor. 20.00'de başlayacak ve Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı TRT Spor'dan ve takvim.com.tr'den naklen takip edebilirsiniz.
TÜRKİYE'NİN İLK 11'İ: Mert, Zeki, Kaan, Merih, Hasan Ali, Mahmut, Dorukhan, Hakan Çalhanoğlu, Deniz, Cenk, Burak
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