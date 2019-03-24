Teknik Direktör, 5 oyuncusundan vazgeçemedi.arkadaşlarına göre daha fazla forma şansı buldu. Bu futbolculardantoplam2235 dakika sahada kalırken, onu2037 dakika sahada kalantakip etti. Karaman'ın, Rodallega ve Novak'ın ardından en çok forma verdiği başka bir oyuncu ise performansı tartışmalara neden olanoldu. Toure, 23 maçta 1895 dakika sahada kaldı.Fırtınası'nda uzun bir sakatlık dönemi geçirmesine rağmensahada kalarak en fazla süre alan dördüncü oyuncu olurken ilk 5 oyuncu arasına giren tek yerli isim iseoldu. Genç oyuncusahada kaldı.