Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, 5 oyuncusundan vazgeçemedi. Rodallega, Novak, Toure, Sosa ve Yusuf Yazıcı arkadaşlarına göre daha fazla forma şansı buldu. Bu futbolculardan Rodallega toplam 26 maçta 2235 dakika sahada kalırken, onu 23 maçta 2037 dakika sahada kalan Filip Novak takip etti. Karaman'ın, Rodallega ve Novak'ın ardından en çok forma verdiği başka bir oyuncu ise performansı tartışmalara neden olan Zargo Toure oldu. Toure, 23 maçta 1895 dakika sahada kaldı.
SOSA DÖRDÜNCÜ SIRADA YER ALDI
Karadeniz Fırtınası'nda uzun bir sakatlık dönemi geçirmesine rağmen Jose Sosa toplam 21 maçta 1812 dakika sahada kalarak en fazla süre alan dördüncü oyuncu olurken ilk 5 oyuncu arasına giren tek yerli isim ise Yusuf Yazıcı oldu. Genç oyuncu 22 maçta toplam 1673 dakika sahada kaldı.
SOSA DÖRDÜNCÜ SIRADA YER ALDI
Karadeniz Fırtınası'nda uzun bir sakatlık dönemi geçirmesine rağmen Jose Sosa toplam 21 maçta 1812 dakika sahada kalarak en fazla süre alan dördüncü oyuncu olurken ilk 5 oyuncu arasına giren tek yerli isim ise Yusuf Yazıcı oldu. Genç oyuncu 22 maçta toplam 1673 dakika sahada kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.