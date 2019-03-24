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Alexandra Stan’dan Fenerbahçe'ye büyük destek

F.Bahçe forması giyen Rumen şarkıcı yardım kampanyasına destek vereceğini açıkladı.

Alexandra Stan’dan büyük destek
RUMEN şarkıcı Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi! Alexandra Stan, Fenerbahçe formasıyı giyerek yaptığı görüntülü paylaşımda Fenerbahçe'nin bağış kampanyasına destek vereceğini açıkladı. Alexandra Stan'ın yaptığı paylaşım sanal alemde büyük ilgi gördü.

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