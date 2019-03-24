RUMEN şarkıcı Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi! Alexandra Stan, Fenerbahçe formasıyı giyerek yaptığı görüntülü paylaşımda Fenerbahçe'nin bağış kampanyasına destek vereceğini açıkladı. Alexandra Stan'ın yaptığı paylaşım sanal alemde büyük ilgi gördü.
- Spor
- 24.03.2019
- Gazete
Alexandra Stan’dan Fenerbahçe'ye büyük destek
F.Bahçe forması giyen Rumen şarkıcı yardım kampanyasına destek vereceğini açıkladı.
- İstanbul’da ‘Futbol İttifakı!’
- Milli takım Arnavutluk karşısında kazandı ama en çok onu üzdü
- Erdoğan’dan kutlama telefonu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.