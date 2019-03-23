Son dakika:Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz idari açıdan ibra edilmedi

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, yıllık olağan mali genel kurulda 23 Ocak - 29 Mayıs döneminde idari ve mali yönden ibra edildi.
Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi mali yönden ibra edildi. Ancak yönetsel yönden yapılan oylamada oylar yakın görününce sayıma geçildi.
Galatasaray Kulübü mali genel kurulunda başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.
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