Rodallega'ya "İndirim yap takımda kal" teklifi

yönetimi bu sezonperformans sergileyeniçin harekete geçiyor.sezon sonunda sözleşmesi bitecek olanyıldıza "" diyecek. Ancak yönetim'dan ücretinde ciddi bir indirim talep edecek. Bordo-Mavili kulüpten yıldakazanan'ya yeni sözleşmede maksimumverileceği öğrenildi. Yıldız futbolcunun bu teklife nasıl yaklaşacağı merakla bekleniyor.