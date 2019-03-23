Rodallega'ya "İndirim yap takımda kal" teklifi

Trabzonspor yönetimi bu sezon 13 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Hugo Rodallega için harekete geçiyor. Bordo-Mavililer sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kolombiyalı yıldıza "Takımda kal" diyecek. Ancak yönetim Rodallega'dan ücretinde ciddi bir indirim talep edecek. Bordo-Mavili kulüpten yılda 1 milyon 900 bin Euro kazanan Rodallega'ya yeni sözleşmede maksimum 1 milyon Euro verileceği öğrenildi. Yıldız futbolcunun bu teklife nasıl yaklaşacağı merakla bekleniyor.
Yunus Emre SEL
Yunus Emre SEL
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