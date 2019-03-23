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Rodallega'ya "İndirim yap takımda kal" teklifi

yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Rodallega’ya “Takımda kal” diyecek... Ancak Kolombiyalı yıldızdan 1.9 milyon Euro olan maaşında indirim istenecek.

İndirim yap takımda kal
Trabzonspor yönetimi bu sezon 13 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Hugo Rodallega için harekete geçiyor. Bordo-Mavililer sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kolombiyalı yıldıza "Takımda kal" diyecek. Ancak yönetim Rodallega'dan ücretinde ciddi bir indirim talep edecek. Bordo-Mavili kulüpten yılda 1 milyon 900 bin Euro kazanan Rodallega'ya yeni sözleşmede maksimum 1 milyon Euro verileceği öğrenildi. Yıldız futbolcunun bu teklife nasıl yaklaşacağı merakla bekleniyor.

Yunus Emre SEL

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