UEFA'nın Finansal Fair Play kapsamında tekrar soruşturma kararı verdiği Galatasaray'ın konuyla ilgili CAS'a yaptığı itiraz kabul edildi. Cimbom dün KAP'a itirazının kabul edildiğini açıklarken Başkan Mustafa Cengiz, "PSG de CAS'taki davayı kazandı. İtalyan kulüplerinin de davası vardı. Galatasaray'ın uluslararası hukuk arenasında izlediği yolu örnek aldılar. Bundan tabi ki gurur duyuyoruz. AS'ın Türkiye lehine verdiği ilk olumlu karar diye biliyorum" dedi.
- Spor
- 23.03.2019
- Gazete
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