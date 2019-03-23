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: Bizi örnek aldılar

G.Saray dün itirazınının kabul edildiğini KAP’a bildirdi. Başkan Cengiz, “Gururluyuz. İtalyan ve Fransız kulüpleri de bu süreçte bizi örnek aldı”dedi.

Bizi örnek aldılar
UEFA'nın kapsamında tekrar soruşturma kararı verdiği 'ın konuyla ilgili 'a yaptığı itiraz kabul edildi. Cimbom dün KAP'a itirazının kabul edildiğini açıklarken Başkan , " de CAS'taki davayı kazandı. İtalyan kulüplerinin de davası vardı. Galatasaray'ın uluslararası hukuk arenasında izlediği yolu örnek aldılar. Bundan tabi ki gurur duyuyoruz. AS'ın lehine verdiği ilk olumlu karar diye biliyorum" dedi.

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