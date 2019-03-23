"Karius geçmişinden kaçamıyor!"

Alman yayın organı Deutsche Welle (DW) "Karius, Beşiktaş'taki kabusunu sonlandırmayı ümit ediyor" başlıklı bir haber yayımladı. Alman kalecinin Liverpool'da son üç ay yaşadığı 'kabusun' Beşiktaş'ta da sürdüğünü belirten DW, Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı gollerle hatırlanan Karius'un, geçmişinden Beşiktaş'ta da "kaçamadığını" yazdı.
ÖRNEKLER VERDİ
Alexander Matthews imzalı haberde, ligde ilk kez forma giydiği Bursaspor maçında yediği hatalı bir golle Beşiktaş kariyerine kötü başladığı belirtilen Loris Karius'un Malmö maçında da 'talihsiz' ama aynı zamanda 'komik' bir golü kalesinde gördüğü ifade edildi.
ÖRNEKLER VERDİ
Alexander Matthews imzalı haberde, ligde ilk kez forma giydiği Bursaspor maçında yediği hatalı bir golle Beşiktaş kariyerine kötü başladığı belirtilen Loris Karius'un Malmö maçında da 'talihsiz' ama aynı zamanda 'komik' bir golü kalesinde gördüğü ifade edildi.
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