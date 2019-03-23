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Hasret sona erdi

Güneş’in gelişiyle Milliler 4 maç sonra golle buluştu. Burak da yaklaşık 2 yıl sonra ağları sarstı.

Hasret sona erdi
Arnavutluk deplasmanında 21. dakikada Burak Yılmaz'la öne geçen Milli Takımımız büyük hasreti bitirdi... Şenol Güneş yönetiminde ilk maçına çıkan Ay-Yıldızlılar, 4 maç aradan sonra golle buluşmayı başardı.

TAM 380 DAKİKA SONRA
Milliler üst üste Ukranya, İsveç, Rusya ve Bosna karşısımda gol bulamamıştı. Böylece 380 dakikalık gol hasretimiz sona erdi. Öte yandan Burak Yılmaz da yaklaşık 2 yıl aradan sonra milli forma altında ağları sarstı.

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