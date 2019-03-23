arasında başlattığı değişim harekatına sezon sonunda da devam edecek olan'da hesaplar şaştı!.. Hem istikrarsız performansları hem de yüksek maaşları nedeniyle takımdan gönderilmesi düşünülen'nin yakaladığı müthiş grafik kafaları karıştırıyor.yıldız adeta takımın kurtarcısı rolüne soyunmuş durumda.ligin ikinci yarısındaki 9 maçta da ilk 11'de forma giyerken11 gole direkt katkı yaptı. Son olarak'da 3 puanı getirdi.ise oynadığı 8 maçta8 gole katkıda bulundu.yıldız'in en önemli kozlarından biri haline geldi.'nın tribünlerle de yıldızı barıştı.gelişmeler üzerine'in talimatıyla iki yıldızın satılması konusunda yapılan tüm çalışmalar donduruldu. Yönetimbekleyip kararını verecek.