Devre arasında başlattığı değişim harekatına sezon sonunda da devam edecek olan Galatasaray'da hesaplar şaştı!.. Hem istikrarsız performansları hem de yüksek maaşları nedeniyle takımdan gönderilmesi düşünülen Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'nin yakaladığı müthiş grafik kafaları karıştırıyor.
9 MAÇTA 11 GOLE KATKI YAPTI
İki yıldız adeta takımın kurtarcısı rolüne soyunmuş durumda. Feghouli ligin ikinci yarısındaki 9 maçta da ilk 11'de forma giyerken 7 gol ve 4 asistle 11 gole direkt katkı yaptı. Son olarak Bursa'da 3 puanı getirdi.
TRİBÜNLERLE YILDIZI BARIŞTI
Belhanda ise oynadığı 8 maçta 4 gol ve 4 asistle 8 gole katkıda bulundu. Faslı yıldız Fatih Terim'in en önemli kozlarından biri haline geldi. Belhanda'nın tribünlerle de yıldızı barıştı.
KESİN KARAR SEZON SONU
Bu gelişmeler üzerine Terim'in talimatıyla iki yıldızın satılması konusunda yapılan tüm çalışmalar donduruldu. Yönetim sezon sonuna kadar bekleyip kararını verecek.
9 MAÇTA 11 GOLE KATKI YAPTI
İki yıldız adeta takımın kurtarcısı rolüne soyunmuş durumda. Feghouli ligin ikinci yarısındaki 9 maçta da ilk 11'de forma giyerken 7 gol ve 4 asistle 11 gole direkt katkı yaptı. Son olarak Bursa'da 3 puanı getirdi.
TRİBÜNLERLE YILDIZI BARIŞTI
Belhanda ise oynadığı 8 maçta 4 gol ve 4 asistle 8 gole katkıda bulundu. Faslı yıldız Fatih Terim'in en önemli kozlarından biri haline geldi. Belhanda'nın tribünlerle de yıldızı barıştı.
KESİN KARAR SEZON SONU
Bu gelişmeler üzerine Terim'in talimatıyla iki yıldızın satılması konusunda yapılan tüm çalışmalar donduruldu. Yönetim sezon sonuna kadar bekleyip kararını verecek.
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