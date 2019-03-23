Daçka farklı kaybetti

Darüşşafaka Tekfen THY Euroleague'in 28. hafta maçında deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a 94-67 mağlup oldu. Ligde son sırada yer alan temsilcimiz bu sonuçla bu sezonki 24. mağlubiyetini alırken, ev sahibi ise 13. kez sahadan galip ayrıldı. Daçka adına 14 sayı kaydeden Jeremy Evans karşılaşmanın en skorer ismi olsa da takımının yenilgisini önleyemedi.
- Spor
- 23.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.