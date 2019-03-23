Daçka farklı kaybetti

mağlup oldu. Ligde son sırada yer alan temsilcimizbu sonuçla bu sezonki 24. mağlubiyetinialırken, ev sahibi ise 13. kez sahadan galip ayrıldı.Daçka adınakarşılaşmanın en skorer ismi olsa datakımının yenilgisini önleyemedi.