Sergen Yalçın’a 2 maç men cezası!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın'a 2 maç ceza verdi. Kurulun toplantısından sonra TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, Süper Lig'de Antalyaspor karşılaşmasında rakip takım sporcusuna hakareti nedeniyle Yalçın'ın 2 maç men ve 13 bin lira para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.