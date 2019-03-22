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Sergen Yalçın’a 2 maç men cezası!

Sergen Yalçın’a 2 maç men cezası!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın'a 2 maç ceza verdi. Kurulun toplantısından sonra TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, Süper Lig'de Antalyaspor karşılaşmasında rakip takım sporcusuna hakareti nedeniyle Yalçın'ın 2 maç men ve 13 bin lira para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

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