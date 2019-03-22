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Pogba: Real Madrid herkes için bir rüya

Pogba: Real Madrid herkes için bir rüya
Fransa Milli Takımı ve Manchester United'ın yıldız oyuncusu Paul Pogba geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu İspanyol devi Real Madrid ile ilgili bir soru sorulması üzerine, "Manchester'da oynamaktan mutluyum ama Real Madrid'de oynamak herkes için bir rüyadır" açıklamasında bulundu.

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