Pogba: Real Madrid herkes için bir rüya

Fransa Milli Takımı ve Manchester United'ın yıldız oyuncusu Paul Pogba geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu İspanyol devi Real Madrid ile ilgili bir soru sorulması üzerine, "Manchester'da oynamaktan mutluyum ama Real Madrid'de oynamak herkes için bir rüyadır" açıklamasında bulundu.
- Spor
- 22.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.