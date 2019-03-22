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Harden’in 57 sayısı Houston’a yetmedi

Harden’in 57 sayısı Houston’a yetmedi
NBA'de Memphis Grizzlies, James Harden'ın 57 sayılık performansına rağmen Houston Rockets'ı 126-125 yendi. Diğer sonuçlar: Cleveland-Milwaukee: 107-102, Orlando-New Orleans: 119-96, Philadelphia-Boston: 118- 115, New York-Utah Jazz: 116-137, Chicago- Washington: 126-120, San Antonio-Miami: 105-110, Oklahoma City-Toronto: 114-123.

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