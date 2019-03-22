Hakemler çok cesur Cengiz hakemlerin kendilerine karşı çok cesur olduğunu söyleyerek, “Bursa’da 8 faulümüze 6 sarı kart çıktı” dedi.

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz hakemlerin kendilerine karşı çok cesur davrandığını söyledi. Bugüne kadar 2 kez VAR konuşmalarının yayınlanmasını istediklerini ifade eden Cengiz, "Ancak yayınlanmadı. IFAB'a 2 kere başvurduk. 2 ay sürdü. IFAB, kararın TFF'ye ait olduğunu söyledi. Ben TFF Başkanı olsam VAR konuşmalarını yayınlardım. Bursa maçında 8 faulümüze 6 sarı kart çıktı. Ancak Bursa hakemleri eleştiriyor" dedi.



ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Yabancı sınırı hakkında da konuşan Cengiz, "G.Saray ne zaman kazansa yabancı kuralı gündeme geliyor. Gündemde kalmasının bir nedeni oluyor" dedi. Bursaspor maçıyla şampiyonluk ümitlerinin arttığını ifade eden Cengiz, "İnşallah bu sezon hedefe varacağız" dedi.