Yeni sezonsezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın ilk bombasını TAKVİM açıklıyor... Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre ile anlaşma sağladı. Alınan bilgilere göre, sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu, Galatasaray'ın teklifine 'evet' dedi.
- Spor
- 22.03.2019
- Gazete
Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı
Fatih Terim’in isteği üzerine harekete geçen yönetim, Beşiktaş’la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Töre ile anlaştı. Yıldız futbolcu 2+1 yıllık imzayı atacak.
Yeni sezonsezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın ilk bombasını TAKVİM açıklıyor... Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre ile anlaşma sağladı. Alınan bilgilere göre, sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu, Galatasaray'ın teklifine 'evet' dedi.
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