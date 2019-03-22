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, 'ın yıldızı ile el sıkıştı

’in isteği üzerine harekete geçen yönetim, ’la sözleşmesi bitecek olan ile anlaştı. Yıldız futbolcu 2+1 yıllık imzayı atacak.



Yeni sezonsezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın ilk bombasını TAKVİM açıklıyor... Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre ile anlaşma sağladı. Alınan bilgilere göre, sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu, Galatasaray'ın teklifine 'evet' dedi.

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