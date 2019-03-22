sezonsezon için transfer çalışmalarına başlayanilk bombasınıaçıklıyor... Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılanile anlaşma sağladı. Alınan bilgilere göre, sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu, Galatasaray'ın teklifine 'evet' dedi.