Bu gece 'Güneş' açsın! A Milli Takım 2019'un ilk maçında Arnavutluk ile deplasmanda karşılaşıyor

Güneş yönetimindeki ilk maçına çıkan Ay-Yıldızlı ekibimiz bugün galibiyetten başka birşey düşünmüyor. Hedef gruba üç puanla başlamak
EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız bu akşam startı veriyor... Şenol Güneş yönetiminde yeni bir döneme adım atan Ay-Yıldızlılar gruptaki ilk maçında son yıllarda büyük bir yükseliş içersinde olan Arnavutluk ile deplasmanda karşılaşacak.
MAÇI ALMAN HAKEM YÖNETECEK
Alman hakem Tobias Stiler'in yöneteceği zorlu karşılaşma Loro Boriçi Stadı'nda saat 22.45'te başlayacak. Milli Takımımız gruptaki ikinci maçında ise pazartesi günü Moldova ile mücadele edecek.
2019'DAKİ İLK MAÇA ÇIKACAĞIZ
A Milli Takımımız Arnavutluk maçı ile 2019'daki ilk karşılaşmasına çıkacak. Milli Takım 2018 yılında 4'ü resmi 7'si özel olmak üzere 11 maça çıktı. Türkiye bu maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgi aldı.
İLK 2 SIRA VİZEYİ ALACAK
Elemeler sonunda grupta ilk 2 sırayı alanlar finallere doğrudan gidecek. Diğer takımlar finallere gitme hakkını kaybedecek.
TÜRKİYE 567. MAÇINI BUGÜN OYNAYACAK
A Milli Futbol Takımı Arnavutluk ile oynayacağı maçla birlikte 567. kez sahaya çıkacak. Milliler 212 galibiyet alırken 221 kez yenildi. 133 kez de berabere kaldı.
50 YAŞINA DA GELSEM MİLLİ TAKIM'A GELİRİM
A Milli Takımımız'ın 38 yaşındaki yıldızı Emre Belözoğlu, "50 yaşında bile olsa Milli Takım'a çağrıldığında seve seve gelirim. Heyecanımı hiç kaybetmedim" dedi.
EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız bu akşam startı veriyor... Şenol Güneş yönetiminde yeni bir döneme adım atan Ay-Yıldızlılar gruptaki ilk maçında son yıllarda büyük bir yükseliş içersinde olan Arnavutluk ile deplasmanda karşılaşacak.
MAÇI ALMAN HAKEM YÖNETECEK
Alman hakem Tobias Stiler'in yöneteceği zorlu karşılaşma Loro Boriçi Stadı'nda saat 22.45'te başlayacak. Milli Takımımız gruptaki ikinci maçında ise pazartesi günü Moldova ile mücadele edecek.
2019'DAKİ İLK MAÇA ÇIKACAĞIZ
A Milli Takımımız Arnavutluk maçı ile 2019'daki ilk karşılaşmasına çıkacak. Milli Takım 2018 yılında 4'ü resmi 7'si özel olmak üzere 11 maça çıktı. Türkiye bu maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgi aldı.
İLK 2 SIRA VİZEYİ ALACAK
Elemeler sonunda grupta ilk 2 sırayı alanlar finallere doğrudan gidecek. Diğer takımlar finallere gitme hakkını kaybedecek.
TÜRKİYE 567. MAÇINI BUGÜN OYNAYACAK
A Milli Futbol Takımı Arnavutluk ile oynayacağı maçla birlikte 567. kez sahaya çıkacak. Milliler 212 galibiyet alırken 221 kez yenildi. 133 kez de berabere kaldı.
50 YAŞINA DA GELSEM MİLLİ TAKIM'A GELİRİM
A Milli Takımımız'ın 38 yaşındaki yıldızı Emre Belözoğlu, "50 yaşında bile olsa Milli Takım'a çağrıldığında seve seve gelirim. Heyecanımı hiç kaybetmedim" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.