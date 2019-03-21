Portekiz’den Toze iddiası Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki Portekizli futbolcu ile Başakşehir’in de yakından ilgilendiği ifade ediliyor.

Portekiz'in en ciddi yayın organlarından biri olan O Jogo flaş bir iddiayı manşetine taşıdı... Gazeteye göre Vitoria Guimares formasını giyen ve bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Toze ile Fenerbahçe'nin çok yakından ilgilendiğini belirtildi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki futbolcunun Medipol Başakşehir'in de transfer gündeminde yer aldığı öne sürülüyor.



LİGDE 5 GOL, 3 ASİST

Guimares formasıyla ligde 24 maçta 5 gol atıp, 3 asist yapan Tozo'nun Türkiye'ye transfer olmaya sıcak baktığı da vurgulandı. Porto altyapısından yetişen Portekizli yıldız, 12 kez U21 milli takımda oynadı.