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Ekuban’ın yeniden doğuşu!

Sezon başında Leeds United’dan kiralanan Gana lı genç golcü, Trabzonspor’da adeta yeniden doğdu.

Ekuban’ın yeniden doğuşu!
İngiltere Championship ekibi Leeds United'da kötü bir sezon geçirdikten sonra sezon başında Trabzonspor'a gelen Caleb Ekuban adeta yeniden doğdu.

PERFORMANSI ARTTI
1 sezon önce Leeds'te 21 resmi maçta 2 gol atarak kötü bir sezon geçiren Ganalı golcü, Trabzonspor'da 28 maçta 7 gol atarken 3 de asist yaptı. MİLLİ

TAKIMA ÇAĞIRILDI
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın vazgeçilmezi olan Ekuban, ilk kez Gana Milli Takıma'na seçildi.

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