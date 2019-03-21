Ekuban’ın yeniden doğuşu!

İngiltere Championship ekibi Leeds United'da kötü bir sezon geçirdikten sonra sezon başında Trabzonspor'a gelen Caleb Ekuban adeta yeniden doğdu.
PERFORMANSI ARTTI
1 sezon önce Leeds'te 21 resmi maçta 2 gol atarak kötü bir sezon geçiren Ganalı golcü, Trabzonspor'da 28 maçta 7 gol atarken 3 de asist yaptı. MİLLİ
TAKIMA ÇAĞIRILDI
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın vazgeçilmezi olan Ekuban, ilk kez Gana Milli Takıma'na seçildi.
PERFORMANSI ARTTI
1 sezon önce Leeds'te 21 resmi maçta 2 gol atarak kötü bir sezon geçiren Ganalı golcü, Trabzonspor'da 28 maçta 7 gol atarken 3 de asist yaptı. MİLLİ
TAKIMA ÇAĞIRILDI
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın vazgeçilmezi olan Ekuban, ilk kez Gana Milli Takıma'na seçildi.
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