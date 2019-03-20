Bugünkü
Takvim

Sinan Gümüş’e iki talip daha

İtalyan basınına göre Genoa’dan sonra Parma ve Sassuolo da Sinan’ı istiyor.

Sinan Gümüş’e iki talip daha
Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Sinan Gümüş'ün talipleri artıyor... Önceki gün yıldız futbolcuyu Genoa'nın çok ciddi bir şekilde istediğini yazan İtalyan basını dün yeni bir iddiayı ortaya attı. Gazetelere göre Parma ve Sassuolo da Sinan'ın transferi için harekete geçti. Ancak gurbetçi oyuncunun ilk Galatasaray'la görüşeceği, anlaşma sağlanamaması halinde alternatifleri değerlendireceği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriSinan Gümüş’e iki talip daha
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri