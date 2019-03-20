Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Sinan Gümüş'ün talipleri artıyor... Önceki gün yıldız futbolcuyu Genoa'nın çok ciddi bir şekilde istediğini yazan İtalyan basını dün yeni bir iddiayı ortaya attı. Gazetelere göre Parma ve Sassuolo da Sinan'ın transferi için harekete geçti. Ancak gurbetçi oyuncunun ilk Galatasaray'la görüşeceği, anlaşma sağlanamaması halinde alternatifleri değerlendireceği öğrenildi.
- Spor
- 20.03.2019
- Gazete
Sinan Gümüş’e iki talip daha
İtalyan basınına göre Genoa’dan sonra Parma ve Sassuolo da Sinan’ı istiyor.
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