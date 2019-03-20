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Rodallega: Trabzonspor’da kalmak isterim

Bordo-Mavili ekibin Kolombiyalı yıldızı Rodallega, “Trabzonspor’da kalmak isterim” dedi.

Trabzonspor’da kalmak isteri.
Trabzonspor'un yıldız ismi Rodallega sezon sonunda sözleşmesinin biteceğini söyleyerek, "Trabzonspor'da kalmak isterim" dedi. Kolombiyalı oyuncu, Bordo- Mavili camiaya çok alıştığını vurgulayarak, "Burada olmak ve bu takımın formasını yeniden giymek istiyorum. Yönetimle uzlaşacağıma kesinlikle inanıyorum" ifadesini kullandı.

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