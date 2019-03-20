tarihli sayfasındabaşlıklı habere dünresmi sitesinden tepki geldi. Cevap metninde, yapılan haberin kulübü hedef gösteren maksatlı bir metin olduğu iddia edildi. Aynı zamandaifadelerine de yer verildi.Ali Koç'un başkanlığa gelmesinden bugüne kadar gerek futbolcu transferleri, gerek teknik adamlar gerekse de sportif direktör Comolli'ye yapılan harcamalar dikkate alındığında haberin doğruluğu ortaya çıkıyor.