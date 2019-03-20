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Fenerbahçe Başkanı 'a hatırlatıyoruz: Fenerbahçe her yerde havlu attı biz bunu yazdık yalan mı!

Yardım kampanyası başlatıp 300 milyon lira toplamayı hedefleyen Fener yönetimi, bu sezon 350 milyon lira harcadı... Yaptığı hataları görmeyip faturayı bize çıkardı. "Reyes'i aldığım için utanıyorum" diyen F.Bahçe Başkanı 'a hatırlatıyoruz: Fener 350 milyon lira harcadı. Her yerde havlu attı... Biz bunu yazdık. Yalan mı!




TAKVİM gazetesinin 19 Mart tarihli sayfasında "350 milyonu batırdı. 300 daha istiyor" başlıklı habere dün Fenerbahçe resmi sitesinden tepki geldi. Cevap metninde, yapılan haberin kulübü hedef gösteren maksatlı bir metin olduğu iddia edildi. Aynı zamanda "Yakışmayacak söylem" ifadelerine de yer verildi.

TAKVİM'İN VERDİĞİ RAKAM DOĞRU
Ancak Ali Koç'un başkanlığa gelmesinden bugüne kadar gerek futbolcu transferleri, gerek teknik adamlar gerekse de sportif direktör Comolli'ye yapılan harcamalar dikkate alındığında haberin doğruluğu ortaya çıkıyor.

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