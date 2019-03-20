Beşiktaş gücünü taraftardan alıyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman kulübün 116. kuruluş yıldönümünde bir mesaj yayınladı. Orman, "Beşiktaşımız gücünü taraftarından almaktadır. Taraftarlarımızın takdiri hak eden desteğiyle ne kadar övünsek az kalır. Beşiktaşımızın şanlı tarihine yeni zaferler, yeni şampiyonluklar, Avrupa ve dünya arenasında başarılar kazandırmak için çalışacağız" dedi.
- Spor
- 20.03.2019
- Gazete
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