Ameliyat olan Frey kulüp arıyor!

Almanya'da kasığından başarılı bir pubis ameliyatı geçiren Michael Frey'in Soccer Mondial isimli bir menajerlik şirketi ile anlaşma imzaladığı öğrenildi. Frey'in yapmış olduğu bu anlaşma "Kendisine yeni sezon için kulüp arıyor" iddialarını da beraberinde getirdi. İsviçreli santrforun Fenerbahçe'ye sakat olarak transfger edildiği de iddialar arasındaydı.