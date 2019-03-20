Devre arasında 10 milyon Euro bonservis bedeli ve büyük ümitlerle Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne performansıyla eleştiri oklarının hedefinde... Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 7 maçta 2'si penaltıdan 3 gol atabilen Senegalli yıldızın istatistikleri de herkesi hayrete düşürecek cinsten.
- Spor
- 20.03.2019
- Gazete
10 milyon Euro'luk hayalet! Diagne'nin 7 maçlık rakamları herkesi hayrete düşürdü
Senegalli yıldız Galatasaray formasıyla çıktığı 7 maçta ortalama 24 kez topla buluşabilirken, sadece 14 pas attı... Maç başına 1.1 şut çekebilen ve 0.7 kilit pas atabilen Diagne’nin istatistikleri kaleci Muslera’nın bile gerisinde kaldı. Aynı 7 karşılaşmada rakip forvetler ise ortalama 45 kez topla buluşup 25 pas attı. Rashad Muhammed, Sakho ve Doukara da Diagne'yi ikiye katladı...
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