



Devre arasında 10 milyon Euro bonservis bedeli ve büyük ümitlerle Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne performansıyla eleştiri oklarının hedefinde... Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 7 maçta 2'si penaltıdan 3 gol atabilen Senegalli yıldızın istatistikleri de herkesi hayrete düşürecek cinsten.