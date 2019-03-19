Yabancıları rekor kırdı

Bu sezon yapılanma süreci yaşayan Trabzonspor, yabancı futbolculardan da müthiş bir verim aldı. Karadeniz Fırtınası, Süper Lig tarihinde yabancı oyuncularından verim aldığı en iyi dönemi yaşıyor.
96 SEZONU GEÇİLDİ
Bordo-mavililerin bu sezon Süper Lig'de attığı 45 golün 33'ü yabancı oyuncularından gelirken, 1995-1996 sezonunda 30 gol atan Şota ve Arçil kardeşler'in rekoru da henüz lig bitmeden kırılmış oldu.
96 SEZONU GEÇİLDİ
Bordo-mavililerin bu sezon Süper Lig'de attığı 45 golün 33'ü yabancı oyuncularından gelirken, 1995-1996 sezonunda 30 gol atan Şota ve Arçil kardeşler'in rekoru da henüz lig bitmeden kırılmış oldu.
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