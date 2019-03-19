UEFA Cristiano Ronaldo için soruşturma başlattı

UEFA, Atletico Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçındaki gol sevinci nedeniyle Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo hakkında disiplin soruşturması başlattı. Portekizli yıldız, Atletico Madrid'i sahasında 3-0 yendikleri maçta Diego Simeone'ye göndermede bulunarak uygunsuz davranışta bulunmuştu.
- Spor
- 19.03.2019
- Gazete
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