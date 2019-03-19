Bugünkü
Takvim

UEFA Cristiano Ronaldo için soruşturma başlattı

UEFA Cristiano Ronaldo için soruşturma başlattı
UEFA, Atletico Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçındaki gol sevinci nedeniyle Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo hakkında disiplin soruşturması başlattı. Portekizli yıldız, Atletico Madrid'i sahasında 3-0 yendikleri maçta Diego Simeone'ye göndermede bulunarak uygunsuz davranışta bulunmuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriUEFA Cristiano Ronaldo için soruşturma başlattı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri