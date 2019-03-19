Şenol Güneş umut dağıttı... A Milli Takım Teknik Direktörü, Moldova ve Arnavutluk maçı öncesinde hedefleriniaçıkladı. Herkesin gurur duyacağı bir Milli Takım oluşturacaklarının sözünü veren Güneş, "Hem iyi oynayacağız hem de iyi sonuçlar alacağız. Halkın takımı olacağız" dedi. Güneş'in diğer açıklamaları ise şöyle:
SEVGİ VARSA BAŞARI DA VARDIR
"Çalışmalarımızda net ve açık olacağız. Bu bakımdan fark yaratacağımızı düşünüyorum. Sevginin olduğu yerde başarı olur. Yeni dönemde özgürlük ve cesaret bizim için başarının anahtarı olacak."
İLK 10 İÇİNDE OLMAMIZ ŞART
"FIFA sıralamasında 41. sıradayız. Türkiye başlangıç olarak ilk 10 arasında yer almalı. Geçmiş başarılarla herkes övünebilir, şimdi yeni bir vizyon getirmek istiyoruz."
BENİM ANCAK FİKRİM OLUR
"Türk futbolunun ana sorunu yabancı sınırı değildir. Yabancı oyuncular da yerli oyuncular da, teknik direktörler de vergi ödemeli artık. Benim yabancı konusunda bir kararım olmaz. Benim ancak bir fikrim olur."
BURAYA GEÇİCİ OLARAK GELDİM
"Bana maaş ve tazminatımla ilgili sorular soruyorlar. Eğer merak ediyorsanız bunu bana değil muhasebeye sorarsınız. Buraya geçici geldim ve 1 Haziran'a kadar olan dönemde bir para almayacağım."
NAZIM SANGARE'Yİ BİLMİYORDUM
"Nazım Sangare'nin Türkiye için oynayıp oynamayacağını bilmiyordum. Bu benim eksikliğim, hatam olabilir. Bülent Korkmaz'dan Türk statüsünde olduğunu öğrendim. Bakarsınız bir sene sonra oynar."
SEVGİ VARSA BAŞARI DA VARDIR
"Çalışmalarımızda net ve açık olacağız. Bu bakımdan fark yaratacağımızı düşünüyorum. Sevginin olduğu yerde başarı olur. Yeni dönemde özgürlük ve cesaret bizim için başarının anahtarı olacak."
İLK 10 İÇİNDE OLMAMIZ ŞART
"FIFA sıralamasında 41. sıradayız. Türkiye başlangıç olarak ilk 10 arasında yer almalı. Geçmiş başarılarla herkes övünebilir, şimdi yeni bir vizyon getirmek istiyoruz."
BENİM ANCAK FİKRİM OLUR
"Türk futbolunun ana sorunu yabancı sınırı değildir. Yabancı oyuncular da yerli oyuncular da, teknik direktörler de vergi ödemeli artık. Benim yabancı konusunda bir kararım olmaz. Benim ancak bir fikrim olur."
BURAYA GEÇİCİ OLARAK GELDİM
"Bana maaş ve tazminatımla ilgili sorular soruyorlar. Eğer merak ediyorsanız bunu bana değil muhasebeye sorarsınız. Buraya geçici geldim ve 1 Haziran'a kadar olan dönemde bir para almayacağım."
NAZIM SANGARE'Yİ BİLMİYORDUM
"Nazım Sangare'nin Türkiye için oynayıp oynamayacağını bilmiyordum. Bu benim eksikliğim, hatam olabilir. Bülent Korkmaz'dan Türk statüsünde olduğunu öğrendim. Bakarsınız bir sene sonra oynar."
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