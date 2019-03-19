MHK: Ofsayt kararı doğru MHK, G.Saray’ın attığı 3. golün nizami olduğunu açıkladı.

MHK, G.Saray'ın Bursa'ya attığı 3. gol için dün paylaşım yaptı. İşte paylaşım: Futbol Oyun Kuralları, "Ofsayt pozisyonundaki bir oyuncu, takım arkadaşının topla oynadığı veya dokunduğu anda sadece aktif oyuna dahil olduğu gerekçesi ile aşağıdaki durumlarda ofsayt olarak cezalandırılır" demekte ve "Top ile oynanan veya topa dokunulan ilk temas anı kullanılmalıdır" ibaresi yer almaktadır. MHK golün nizami olduğunu belirtti.

