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MHK: Ofsayt kararı doğru

MHK, G.Saray’ın attığı 3. golün nizami olduğunu açıkladı.

MHK: Ofsayt kararı doğru
MHK, G.Saray'ın Bursa'ya attığı 3. gol için dün paylaşım yaptı. İşte paylaşım: Futbol Oyun Kuralları, "Ofsayt pozisyonundaki bir oyuncu, takım arkadaşının topla oynadığı veya dokunduğu anda sadece aktif oyuna dahil olduğu gerekçesi ile aşağıdaki durumlarda ofsayt olarak cezalandırılır" demekte ve "Top ile oynanan veya topa dokunulan ilk temas anı kullanılmalıdır" ibaresi yer almaktadır. MHK golün nizami olduğunu belirtti.

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