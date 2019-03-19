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Kader virajı 28. hafta!

Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş-Başakşehir maçları zirvede düğümü çözebilir...

Kader virajı 28. hafta!
Süper Lig'de 28. hafta şampiyonluk yarışı açısından çok farklı bir önem taşıyor... Lider Başakşehir zorlu Beşiktaş deplasmanına çıkarken, takipçisi Galatasaray ise Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak. Bu iki maçtan çıkacak olan sonuç şampiyonluk yarışının kaderine direkt etki edecek.

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