Kader virajı 28. hafta!

Süper Lig'de 28. hafta şampiyonluk yarışı açısından çok farklı bir önem taşıyor... Lider Başakşehir zorlu Beşiktaş deplasmanına çıkarken, takipçisi Galatasaray ise Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak. Bu iki maçtan çıkacak olan sonuç şampiyonluk yarışının kaderine direkt etki edecek.
- Spor
- 19.03.2019
- Gazete
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