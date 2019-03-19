Fenerbahçe'yi kısa ve orta vadede rahatlacak tarihi kampanyanın, nisan ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Yönetim bağış miktarları konusunda görev paylaşımını bile yapmış durumda. 100 bin TL'nin üzerindeki bağışlarla bizzat Başkan Ali Koç ilgilenecek. Hedeflenen rakam ise 300 milyon TL.
- Spor
- 19.03.2019
- Gazete
Fenerbahçe'yi rahatlatacak tarihi yardım kampanyasında görev bölümü yapıldı
Yardım kampanyasında görev bölümü yapıldı. 100 bin TL’nin üzerindeki bağışlarla bizzat Başkan Ali Koç ilgilenecek. Hedeflenen miktar 300 milyon TL. Ancak Koç'un bu sezon futbol takımına harcadığı para şimdiden 350 milyon TL'yi bulmuş durumda. Hedef tutsa bile açık 50 milyon TL olacak.
Fenerbahçe'yi kısa ve orta vadede rahatlacak tarihi kampanyanın, nisan ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Yönetim bağış miktarları konusunda görev paylaşımını bile yapmış durumda. 100 bin TL'nin üzerindeki bağışlarla bizzat Başkan Ali Koç ilgilenecek. Hedeflenen rakam ise 300 milyon TL.
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