Fenerbahçe benden memnun

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ancak 2 maç daha oynaması durumunda sözleşmesinin otomatik olarak uzaması durumu da olan Valbuena, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Şu anda Türkiye'deki durumunun belirsiz olduğunu ifade eden Mathieu Valbuena şu ifadeleri kullandı:
ÖNCELİĞİM FRANSA DEĞİL
Fenerbahçe'nin benden mutlu ve memnun olduğunu biliyorum. Önceliğim Fransa değil. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz.
ÖNCELİĞİM FRANSA DEĞİL
Fenerbahçe'nin benden mutlu ve memnun olduğunu biliyorum. Önceliğim Fransa değil. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz.
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