Fenerbahçe benden memnun Valbuena geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ancak 2 maç daha oynaması durumunda sözleşmesinin otomatik olarak uzaması durumu da olan Valbuena, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Şu anda Türkiye'deki durumunun belirsiz olduğunu ifade eden Mathieu Valbuena şu ifadeleri kullandı:



ÖNCELİĞİM FRANSA DEĞİL

Fenerbahçe'nin benden mutlu ve memnun olduğunu biliyorum. Önceliğim Fransa değil. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz.