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Fenerbahçe benden memnun

Valbuena geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

F.Bahçe benden memnun
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ancak 2 maç daha oynaması durumunda sözleşmesinin otomatik olarak uzaması durumu da olan Valbuena, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Şu anda Türkiye'deki durumunun belirsiz olduğunu ifade eden Mathieu Valbuena şu ifadeleri kullandı:

ÖNCELİĞİM FRANSA DEĞİL
Fenerbahçe'nin benden mutlu ve memnun olduğunu biliyorum. Önceliğim Fransa değil. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz.

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