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, ve 'nun yaptığı tahminlere göre 74 puanla şampiyon

’de bitime 8 hafta kala zirvede baş başa kalan ve ’ın kalan maçlarını üç usta yazarımıza sorduk. , ve 'nun yaptığı tahminlere göre Başakşehir 74 puanla şampiyonluğa imza atacak.

Yine nefesleri kesen bir şampiyonluk yarışının yaşandığı Süper Lig'de son 8 haftaya girdik... 6 puan farkla zirvede olan Başakşehir'in mi yoksa son virajların ustası Galatasaray'ın mı mutlu sona ulaşacağı merak konusu... TAKVİM geçen sezon olduğu gibi en fazla sorulan soruya yanıt veriyor. Futbolculuk dönemlerinde bu tür heyecanları defalarca yaşayan Evren Turhan, İlker Yağcıoğlu ve Oktay Derelioğlu kalan 8 haftayı mercek altına aldı. Çıkan sonuç: "Başakşehir 74 puanla şampiyon."

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