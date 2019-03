Arda’yı gerekirse çağırırım Kadroda bulunmayan Arda Turan’la ilgili konuşan Güneş , “Şu an konumuz değil ama gerekirse çağırırım”dedi.

Şenol Güneş Arda Turan'ın A Milli Takım'a çağrılmamasıyla ilgili olarak da açıklamada bulundu. Arda Turan ve Caner'in etik olarak yanlışlıkları olabileceğini söyleyen Güneş, "İhtiyacım varsa alırım. Buraya her oyuncu gelebilir. Arda'yı alayım, Emre'yi alayım bunları memnun edeyim diye bir düşüncem yok. Arda şu an konumuz değil, olmasını da istemiyorum. Arda Turan bu ülkenin oyuncusu. Hatası olabilir. Benim de önceden beğendiğim bir oyuncu. Takımında oynuyor. İleride ne olur bakacağız" ifadesini kullandı.



BELÖZOĞLU MESAJI

Emre Belözoğlu ile ilgili olarak da konuşan Teknik Direktör Şenol Güneş, "Emre şu an var, belki 3 ay sonra idari ya da teknik bir görev yapacak. Bu kadro değişmeyecek diye bir kaide yok" dedi.