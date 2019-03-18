Reyes transferinden utanıyorum Sezon başında yapılan transferlere değinen Başkan Ali Koç, “Reyes transferinden ben de utanıyorum. 20 yaşında Meksika’nın kaptanı olmuş. Böyle olacağını nereden bilebilirdim” dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Haber Global'da yayınlanan Kontra programına açıklamalarda bulunurken sezon başındaki transferlere değindi.



'SLIMANI EN İYİSİ' DEDİLER...

"Reyes transferinden utanıyorum" diyen Ali Koç, "Nereden bilebilirdim. 20 yaşında Meksika'nın kaptanı olmuş. Slimani geldiğinde 'En iyi santrfor' dediler. Böyle olacağını nereden bilebilirdim" dedi. Başkan Ali Koç, "Bu sene kötü başkanlık yaptı diyebilirsiniz. Bu sene bir bitsin" ifadesini kullandı. Başkan Koç'un özellikle Reyes'le ilgili sözleri tepki çekti. Taraftarlar, "Bu adam hala senin oyuncun. Bu açıklama büyük bir hata" dedi.