Malatya 7 maç sonra Sahasında Ankaragücü’nü Adem Büyük (pen.), Guilherme ve Ahmet’in golleriyle yenen Yeni Malatya 7 hafta sonra kazandı.

Ligin ikinci yarısında çok büyük bir düşüş yaşayan Yeni Malatyaspor, Ankaragücü önünde şanssızlığa son verdi. Kümede kalma mücadelesi veren rakibini 3-1 yenen Sarı-Siyahlılar tam 7 hafta sonra kazandı. 55. dakikada Adem Büyük penaltıdan attığı golle ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi. Üç dakika sonra bu kez Guilherme sahneye çıktı. Ankaragücü 72'de Orgill'in golüyle umutlansa da uzatma dakikalarında Ahmet Ildiz skoru belirledi: 3-1.