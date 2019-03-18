Malatya 7 maç sonra

Ligin ikinci yarısında çok büyük bir düşüş yaşayan Yeni Malatyaspor, Ankaragücü önünde şanssızlığa son verdi. Kümede kalma mücadelesi veren rakibini 3-1 yenen Sarı-Siyahlılar tam 7 hafta sonra kazandı. 55. dakikada Adem Büyük penaltıdan attığı golle ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi. Üç dakika sonra bu kez Guilherme sahneye çıktı. Ankaragücü 72'de Orgill'in golüyle umutlansa da uzatma dakikalarında Ahmet Ildiz skoru belirledi: 3-1.
- Spor
- 18.03.2019
- Gazete
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