İnancımı hiç kaybetmedim

G.Saray'ın hocası Fatih Terim, Bursa galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı. Terim, "Puan sıralamasına bakmaksızın sezon sonuna kadar olan maçları kazandığımızda nereye geleceğimizi herkes biliyor. O inancımı ben kaybetmedim. Oyuncularım da kaybetmedi ve kaybetmeyecek" dedi.
2-0'DAN DÖNMEK KOLAY DEĞİL
Fatih Terim, "İlk yarıyı izah etmek zor. Kötü oynadık ve geriye düştük. İlk yarı sonunda gelen gol bizi maça bağladı. İkinci yarı daha iyiydik. 2-0'dan geri dönmek Bursa'da kolay değil" ifadelerini kullandı.
EMRE İÇİN PAPARA YEDİK!
Terim, "Emre Taşdemir'i aldığımız zaman bir hayli papara yedik 'Sakat oyuncuyu aldınız.' diye. Bizi bilenler 'Bir durun bakalım, hocanın bildiği vardır.' dedi ve sonunda yine onlar kazandı.
2-0'DAN DÖNMEK KOLAY DEĞİL
Fatih Terim, "İlk yarıyı izah etmek zor. Kötü oynadık ve geriye düştük. İlk yarı sonunda gelen gol bizi maça bağladı. İkinci yarı daha iyiydik. 2-0'dan geri dönmek Bursa'da kolay değil" ifadelerini kullandı.
EMRE İÇİN PAPARA YEDİK!
Terim, "Emre Taşdemir'i aldığımız zaman bir hayli papara yedik 'Sakat oyuncuyu aldınız.' diye. Bizi bilenler 'Bir durun bakalım, hocanın bildiği vardır.' dedi ve sonunda yine onlar kazandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.