İnancımı hiç kaybetmedim Fatih hoca, “O inancımı ben kaybetmedim. Oyuncularım da kaybetmedi ve kaybetmeyecek” dedi. Terim, "İzahı zordu ilk yarının. Benim istediğim oyun bunların çok daha fazla üzerinde" diye konuştu.

G.Saray'ın hocası Fatih Terim, Bursa galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı. Terim, "Puan sıralamasına bakmaksızın sezon sonuna kadar olan maçları kazandığımızda nereye geleceğimizi herkes biliyor. O inancımı ben kaybetmedim. Oyuncularım da kaybetmedi ve kaybetmeyecek" dedi.



2-0'DAN DÖNMEK KOLAY DEĞİL

Fatih Terim, "İlk yarıyı izah etmek zor. Kötü oynadık ve geriye düştük. İlk yarı sonunda gelen gol bizi maça bağladı. İkinci yarı daha iyiydik. 2-0'dan geri dönmek Bursa'da kolay değil" ifadelerini kullandı.



EMRE İÇİN PAPARA YEDİK!

Terim, "Emre Taşdemir'i aldığımız zaman bir hayli papara yedik 'Sakat oyuncuyu aldınız.' diye. Bizi bilenler 'Bir durun bakalım, hocanın bildiği vardır.' dedi ve sonunda yine onlar kazandı.