Cimbom'dan muhteşem geri dönüş... Bursaspor deplasmanında 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazanan Galatasaray lider Başakşehir'le farkı 6 puana indirdi. 15. dakikada Bursaspor öne geçti. Yusuf Erdoğan'ın getirdiği topa kayarak vuran Sakho skoru 1-0'a getirdi.
SAİVET'DEN MÜTHİŞ FÜZE
42. dakikada Lima'nın pasında ceza sahasında buluşan Saivet'in gelişine vuruşu ağlarla buluştu: 2-0. 45+2. dakikada Luyindama'nın kafayla içeri çevirdiği topu iyi takip eden Ndiaye farkı bire indirdi: 2-1.
VAR UYARDI, HAKEM VERDİ!
48'de Ndiaye müsait pozisyonda çok kötü vurdu. 55'de Belhanda ceza sahasında yerde kalınca Galatasaray penaltı kazandı. Diagne penaltıdan golü attı: 2-2. 61'de Onyekuru yüzde yüz pozisyonda topu dışarıya vurdu.
ONYEKURU ÜST ÜSTE KAÇIRDI
63. dakikada Galatasaray öne geçti. Feghouli ceza sahası dışından mükemmel bir vuruşla skoru 3-2 yaptı. 68'de Onyekuru birkez daha çok önemli bir pozisyonu harcadı. Kalan dakikalarda skor değişmedi.
FEGHOULİ BURSA'YI SEVİYOR
Attığı mükemmel golle Galatasaray'a üç puanı getiren Sofiane Feghouli geçen sezon da Bursa'da sol ayağıyla fileleri havalandırmıştı. Son haftalarda müthiş bir form grafiği yakalayan Cezayirli yıldız ligin ikinci yarısında 6 gol ve 4 asist üretmeyi başardı. 10 gole direkt katkıda bulunan Feglouhi takımın en büyük kozu oldu.
SAİVET'DEN MÜTHİŞ FÜZE
42. dakikada Lima'nın pasında ceza sahasında buluşan Saivet'in gelişine vuruşu ağlarla buluştu: 2-0. 45+2. dakikada Luyindama'nın kafayla içeri çevirdiği topu iyi takip eden Ndiaye farkı bire indirdi: 2-1.
VAR UYARDI, HAKEM VERDİ!
48'de Ndiaye müsait pozisyonda çok kötü vurdu. 55'de Belhanda ceza sahasında yerde kalınca Galatasaray penaltı kazandı. Diagne penaltıdan golü attı: 2-2. 61'de Onyekuru yüzde yüz pozisyonda topu dışarıya vurdu.
ONYEKURU ÜST ÜSTE KAÇIRDI
63. dakikada Galatasaray öne geçti. Feghouli ceza sahası dışından mükemmel bir vuruşla skoru 3-2 yaptı. 68'de Onyekuru birkez daha çok önemli bir pozisyonu harcadı. Kalan dakikalarda skor değişmedi.
FEGHOULİ BURSA'YI SEVİYOR
Attığı mükemmel golle Galatasaray'a üç puanı getiren Sofiane Feghouli geçen sezon da Bursa'da sol ayağıyla fileleri havalandırmıştı. Son haftalarda müthiş bir form grafiği yakalayan Cezayirli yıldız ligin ikinci yarısında 6 gol ve 4 asist üretmeyi başardı. 10 gole direkt katkıda bulunan Feglouhi takımın en büyük kozu oldu.
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