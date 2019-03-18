Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çok açık konuştu: Avrupa’dan men kapıya dayandı Mayıs sonuna kadar 30 milyon Euro zarar etme hakkımız var. Şu anda eksi 90 milyondayız. Şu andan itibaren 60 milyon Euro kar etmeliyiz ki bu imkansız. Ceza kapıya kadar geldi. Ama bunu hep birlikte aşabiliriz. Taraftarlarımızın katılacağı yardım kampanyası ve kulübe koyduğumuz sermaye ile başarabiliriz.





Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Almanya'nın Köln kentinde, Köln Fenerbahçeliler Derneğinin düzenlediği ve Fenerbahçe Yurtdışı Dernekleri temsilcilerinin katıldığı 22. Yıl Balosu'nda konuştu. Kulübün ciddi sorunlarla baş başa olduğunu ifade eden Ali Koç, UEFA'nın vereceği ceza ile karşı karşıya olduklarını söyledi. kentinde,düzenlediğivetemsilcilerinin katıldığıkonuştu. Kulübün ciddisorunlarla baş başa olduğunuifade edenvereceğiceza ile karşı karşıyaolduklarını söyledi. HABERİN DEVAMI

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