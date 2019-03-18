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Cedi’nin 22 sayısı Cavaliers’a yetmedi

Cedi’nin 22 sayısı Cavaliers’a yetmedi
NBA'de milli oyuncu Cedi Osman'ın 22 sayı attığı maçta Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks'e 121-116 yenildi. Cedi Osman, takımı 36 dakika 39 saniye süre aldı ve 22 sayı, 3 ribaunt, 4 asistle oynadı. Play-off şansı bulunmayan ve 53. mağlubiyetini yaşayan Cavaliers'ta Collin Sexton 28 sayı, 4 asist, Kevin Love 22 sayı, 12 ribauntluk performans sergiledi.

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