Cedi’nin 22 sayısı Cavaliers’a yetmedi

NBA'de milli oyuncu Cedi Osman'ın 22 sayı attığı maçta Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks'e 121-116 yenildi. Cedi Osman, takımı 36 dakika 39 saniye süre aldı ve 22 sayı, 3 ribaunt, 4 asistle oynadı. Play-off şansı bulunmayan ve 53. mağlubiyetini yaşayan Cavaliers'ta Collin Sexton 28 sayı, 4 asist, Kevin Love 22 sayı, 12 ribauntluk performans sergiledi.
- Spor
- 18.03.2019
- Gazete
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