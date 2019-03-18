1 yıl daha aşık olduğum kulüpteyim

Sözleşmesinde "Bu sezon 21 maç oynadığı takdirde mukavelesi 1 yıl uzar" maddesi yer alan Galatasaraylı Donk, bu rakama dün ulaştı. Sözleşmesi 1 yıl daha uzayan Hollandalı orta saha, "Çok mutluyum. 1 yıl daha aşık olduğum kulüpte oynayacağım. Gururluyum. Umarım bu sene ve seneye de önemli başarılara imza atarım." diye konuştu.
- Spor
- 18.03.2019
- Gazete
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