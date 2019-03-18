1 yıl daha aşık olduğum kulüpteyim Sözleşmesi dünkü maçla uzayan Donk, çok mutlu olduğunu söyledi.

Sözleşmesinde "Bu sezon 21 maç oynadığı takdirde mukavelesi 1 yıl uzar" maddesi yer alan Galatasaraylı Donk, bu rakama dün ulaştı. Sözleşmesi 1 yıl daha uzayan Hollandalı orta saha, "Çok mutluyum. 1 yıl daha aşık olduğum kulüpte oynayacağım. Gururluyum. Umarım bu sene ve seneye de önemli başarılara imza atarım." diye konuştu.