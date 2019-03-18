1 puanı 90+7’de kurtardı Kayseri önünde Şamil’in golüyle geriye düşen Başakşehir 32 şut çekti, 10’un üzerinde net pozisyona girdi. Beraberlik golü uzatmada Adebayor’un penaltısıyla geldi.

Süper Lig'de haftaya Galatasaray'ın 8 puan önünde lider giren Medipol Başakşehir, Kayserispor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı... Mücadelenin 20. dakikasında Şamil topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu 'faul' kararı verdi. VAR'da pozisyonu tekrar inceleyen Uğurlu 'gol' dedi. Ardından Başakşehir inanılmaz bir baskı vurdu. Özellikle Visca ile sayısız fırsatı harcadı. Gökhan İnler'in 1 şutu da direkten döndü. Son saniyede penaltı kazanan Başakşehir, Adebayor ile 1 puanı kurtardı: 1-1.